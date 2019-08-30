Укусы обезьян вошли в число самых частых жалоб туристов из РФ

Укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми туристы из России чаще всего обращались за медицинской помощью во время отдыха за границей. К другим частым причинам обращений к врачам относятся простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.

Такие данные приводятся в исследовании страховой компании "МАКС", специалисты которой проанализировали статистику за последние полгода.

"Российские туристы, находящиеся на отдыхе в странах Юго-Восточной Азии, чаще всего обращаются за медицинской помощью в связи с отравлениями, простудными заболеваниями, а также укусами обезьян, собак и насекомых", - отмечают в компании.

При этом обращения путешественников из России в странах Европы чаще связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом. Травмы и растяжения не зависят от места отдыха и встречаются во всех регионах мира. По числу обращений за медицинской помощью лидирует Таиланд, среди стран Европы - Болгария, Германия, Испания, Италия, заключают в исследовании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что десятки российских туристов погибли на курортах Турции из-за алкогольного опьянения. Исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев и главный редактор портала "Туризм.ру" Алексей Песков обвиняют в этом систему "все включено".

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