Сервис для поиска и бронирования авторских туров YouTravel. ru провел исследование с целью выяснить, какие страны выбирают для авторских туров россияне чаще всего.
Выяснилось, что путешественники из России чаще всего выбирают Черногорию, Исландию и Россию.
Также россияне частенько отправляются в Боливию, Чили, Перу, в Кению, США, Канаду, Мексику, Индонезию и Шри-Ланку.
Наиболее популярные поездки по России- это экспедиции в горы, например, на Алтай или Кавказский хребет, а также так называемые йога-туры на юг страны — например, в Краснодарский край или же Крым.
Напомним, что авторский тур представляет собой самостоятельнее путешествие с уникальным маршрутом в компании гида-проводника.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.