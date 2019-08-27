Россияне берут авторские туры в Черногорию, Исландию, Кению и Россию

Сервис для поиска и бронирования авторских туров YouTravel. ru провел исследование с целью выяснить, какие страны выбирают для авторских туров россияне чаще всего.

Выяснилось, что путешественники из России чаще всего выбирают Черногорию, Исландию и Россию.

Также россияне частенько отправляются в Боливию, Чили, Перу, в Кению, США, Канаду, Мексику, Индонезию и Шри-Ланку.

Наиболее популярные поездки по России- это экспедиции в горы, например, на Алтай или Кавказский хребет, а также так называемые йога-туры на юг страны — например, в Краснодарский край или же Крым.

Напомним, что авторский тур представляет собой самостоятельнее путешествие с уникальным маршрутом в компании гида-проводника.