Эксперты отметили увеличение доли выезжающих за границу россиян

Доля россиян, которые улетают на отдых за границу в период с июня по август, увеличилась на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года. Такие данные приводятся в исследовании сервиса OneTwoTrip.

"Оказалось, что в прошлом году на покупку авиабилетов за рубеж в период с июня по август приходилось 16% продаж, в этом году же показатель вырос и составил 18% от общего числа проданных билетов", - отмечают аналитики.

Самым популярным туристическим направлением этим летом стала Армения, далее следует Италия, а на третьей строчке оказалась Испания. Почти на треть больше билетов россияне купили в Турцию.

Ранее стало известно, что Польша, Чехия и Австрия вытеснили Францию и Германию из списка самых популярных стран, где бизнес-путешественники из России предпочитают оформлять американские визы.