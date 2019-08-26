Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner провел опрос с целью выяснить, как российские авиапутешественники относятся к перекусам во время полета.
Выяснилось, что большинство россиян — 61% опрошенных — не готовы отказаться от традиционного питания, которое предоставляют на борту самолета.
Эксперты считают, что эти люди рассматривают перекус во время полета как ритуал. Участие в нем просто доставляет им удовольствие.
Чуть больше четверти россиян — 26% — признались специалистам, что равнодушны к перекусам во время полета и способны спокойно обойтись совсем без еды.
Согласно результатам опроса, 9% россиян предпочитают брать на борт свою еду, а 4% отдельно и заранее заказывают себе специальное питание.
Многие из респондентов отмечали, что "не в восторге" от еды, которую подают на борту самолета, "но не настолько", чтобы отказываться от нее.
Проведенный ранее соцопрос выявил, что каждый второй российский турист — 50% опрошенных — предпочитает путешествовать в одиночку.
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