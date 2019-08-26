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Источник Правда.Ру

Литовец разочаровался в Калининграде из-за "абсолютного бардака"

Путешествия » Туризм print

Турист из Литвы рассказал о своей поездке в Калининград, во время которой он "мечтал поскорее вернуться на родину". Слова мужчины проводит местный новостной портал Delfi. 

Путешественник указал, что неприятности начались еще на границе. Российские таможенники "проверяют всего по четыре автомобиля в час" и грубили людям во время прохождения паспортного контроля. 

По словам жителя Литвы, в Калининграде красивая природа, но нет удобной системы паркинга, немецкие дома "обшарпанные", а повсюду царит "абсолютный бардак". Многие люди распивали алкоголь прямо на улицах, что неприятно удивило туриста. 

"В воскресенье в одном заведении рядом с нами сидели мужчины, которые мало ели, но пили много водки и запивали ее пивом. Они смотрели российские состязания по плаванию с Ефимовой, но она не победила, за это выпили еще", - рассказал он. 

Литовец заключил, что больше никогда не хотел бы возвращаться в Калининград. "Мы не видели достопримечательности, но нам не хотелось там останавливаться из-за беспорядка. Чем отличается Литва от Калининградской области? У нас существует порядок", - пояснил турист. 

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Темы литва туризм бардак поездка калининград разочарование
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