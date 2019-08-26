Турист из Литвы рассказал о своей поездке в Калининград, во время которой он "мечтал поскорее вернуться на родину". Слова мужчины проводит местный новостной портал Delfi.
Путешественник указал, что неприятности начались еще на границе. Российские таможенники "проверяют всего по четыре автомобиля в час" и грубили людям во время прохождения паспортного контроля.
По словам жителя Литвы, в Калининграде красивая природа, но нет удобной системы паркинга, немецкие дома "обшарпанные", а повсюду царит "абсолютный бардак". Многие люди распивали алкоголь прямо на улицах, что неприятно удивило туриста.
"В воскресенье в одном заведении рядом с нами сидели мужчины, которые мало ели, но пили много водки и запивали ее пивом. Они смотрели российские состязания по плаванию с Ефимовой, но она не победила, за это выпили еще", - рассказал он.
Литовец заключил, что больше никогда не хотел бы возвращаться в Калининград. "Мы не видели достопримечательности, но нам не хотелось там останавливаться из-за беспорядка. Чем отличается Литва от Калининградской области? У нас существует порядок", - пояснил турист.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Вместо крестовых походов обезумевшая Европа сама пригласила к себе сынов полумесяца. Теперь уже начинаются настоящее бедствие и разорение. Война. Бессилие и лицемерие властей. Какой была Франция раньше и во что превращается сейчас, "Правде.Ру" рассказал писатель, кинорежиссер Александр Стефанович.