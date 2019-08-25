Два отеля в США открыли для своих постояльцев подводные библиотеки

Два отеля в американском штате Флорида открыли для своих постояльцев подводную библиотеку, в который все книги водонепроницаемы. Об этом сообщает издание Travel and Leisure.

Подобная услуга стала доступна для гостей отелей The Gates Hotel и 24° North Hotel. Туристы смогут читать книги прямо в бассейне. На специальных "плавающих" полках выставлена в основном классическая литература: произведения Уильяма Шекспира и Марка Твена, стихи Уильяма Йейтса.

Чтение водонепроницаемых книг входит в стоимость номера, за это не нужно платить отдельно, подчеркивают в статье.

Ранее в Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья попросили пересмотреть стандарты системы "все включено". По их мнению, этот формат в отелях ставит под угрозу местный бизнес. Пересмотр стандартов позволит добиться "честной конкуренции" за деньги туристов между продавцами и отелями.