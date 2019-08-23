Несколько раз в год путешественники чаще всего посещают Москву и Ереван

Сервис путешествий Tutu. ru провел исследование с целью выяснить, какие города путешественники посещают чаще всего.

Выяснилось, что чаще всего люди возвращаются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Самару, Уфу и Ростов-на-Дону.

Среди зарубежных направлений же лидируют Львов, Кишинев, Вильнюс, Ереван, Киев, Белград, Рига, Минск и Лондон.

Рекордсменом, делятся специалисты, стал пассажир, который за год слетал в Москву целых 65 раз.