Сервис путешествий Tutu. ru провел исследование с целью выяснить, какие города путешественники посещают чаще всего.
Выяснилось, что чаще всего люди возвращаются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Самару, Уфу и Ростов-на-Дону.
Среди зарубежных направлений же лидируют Львов, Кишинев, Вильнюс, Ереван, Киев, Белград, Рига, Минск и Лондон.
Рекордсменом, делятся специалисты, стал пассажир, который за год слетал в Москву целых 65 раз.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.