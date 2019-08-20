Стартовал прием заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявил о начале приема заявок на II международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд".

Целью конкурса, проводимого среди участников туристического рынка России и других стран, является создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг, а также организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории евразийского пространства.

К участию приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры; рекламные агентства, туроператоры и турагентства; отели, санатории, гостевые дома, хостелы; музеи и музеи-усадьбы; рестораны и точки питания; журналисты, блогеры, фотографы.

Прием заявок проводится до 28 февраля 2020 года в следующих номинациях:

— личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд:

— брендинг территории;

— брендинг туристского объекта;

— брендинг туристской организации;

— брендинг средств размещения и питания;

— интернет-брендинг;

— брендированная полиграфия;

— брендированная сувенирная продукция;

— видеобрендинг;

— журналистский вклад в популяризацию туристских брендов;

— вклад в популяризацию туристских брендов в блогосфере.

Подробности и актуальная информация по конкурсу размещается на сайте ЕСОТ и на страницах содружества в социальных сетях.