Компания Mail.Ru Group провела исследование, чтобы определить какие гаджеты берут россияне с собой в отпуск. Самым популярным устройством оказался мобильный телефон - без него не представляют отдых 83% жителей России.
На втором месте логично расположились зарядные устройства, без которых не будет работать не один гаджет, которые предпочитают брать 26% опрошенных. Фотоаппараты с собой в путешествия берут лишь 24%, поскольку их обычно заменяет обычный смартфон. Еще 17% респондентов рассказали о том, что предпочитают брать с собой навигаторы.
Представитель Mail.Ru Group Антон Спиридонов рассказал, что еще несколько лет назад россияне не представлял отдыха без съемных носителей, на которых обычно хранили фотографии и другие мультимедийные файлы. Сегодня популярность этих устройств падает, поскольку все больше жителей страны используют облачные сервисы.
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