Опрос: 52% путешественников "присаживаются на дорожку"

Сотрудники сервиса Ozon.travel провели опрос среди 1,5 тысячи человек, чтобы определить самые популярные приметы у путешественников. Более половины опрошенных (52%) рассказали, что присаживаются на дорожку.

Еще 20% респондентов заявили, что незадолго до отправления в путь ничего не зашивают, чтобы на навлечь беду. Еще 9% путешественников пытаются избежать встречи с женщинами с пустыми ведрами. Примечательно, что 7% опрошенных предпочитают покидать дом, не оглядываясь.

Есть и такие, кто перед поездкой не держатся за угол стола. 6% путешественников верят в то, что это может навлечь беду. Также среди путешественников бытует мнение, что отправляться в дорогу в понедельник или пятницу не желательно. Наиболее благоприятные для этого дни - середина недели, либо выходные.