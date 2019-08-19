Армения стала самым популярным туристическим направлением у россиян

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Армения занимает первое место в списке самых популярных зарубежных направлений для отдыха среди россиян. Несмотря на отмену авиасообщения между с Грузией, она смогла закрепиться в первой десятке наиболее популярных стран.

В среднем 8,5% проданных авиабилетов в России пришлись именно на Армению. Второе и третье место по популярности заняли Италия и Турция. Примечательно, что ранее эти страны занимали пятое и десятое места соответственно. Также россияне активно путешествуют в Испанию, Узбекистан, Киргизию, Францию, Таджикистан и Германию - эти страны входят в десятку самых популярных.

В 2019 году из первой десятки вылетели Молдавия и Украина.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список из лучших стран для путешествия в одиночку. Огромное количество людей по всему миру путешествуют в одиночку. Одним это помогает лучше узнать себя, расширить личные горизонты познания мира. Другие находят плюсы в том, что нет нужды подстраиваться под кого-либо. Все свое время ты предоставлен сам себе, ты сам решаешь, где и как тебе провести время, валяясь на пляже целый день или же покоряя горные вершины.

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