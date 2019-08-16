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Отели Турции не собираются отказываться от системы "все включено"

Путешествия print

Отели Турции не собираются отказываться от системы "все включено".

Об этом заявил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

Дело в том, что спрос на эту систему слишком велик, пояснил специалист.

Эркан Ягджы подчеркнул, что просьба отменить систему "все включено" не имеет никакого разумного обоснования.

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Темы отдых отель отпуск турция все включено средиземноморье
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