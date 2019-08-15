Турецкие предприниматели утверждают, что система "All Inclusive", которая действует в стране, убивает туристический сектор. Они обратились к правительству, чтобы систему "всё включено" отменили в турецких отелях.
Бизнесмены утверждают, что туристы, приезжая в Турцию, практически не выходят из отелей. Это приводит к тому, что путешественники не ездят по стране, не узнают ее историю, и не вносят вклад в государственную казну.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России турецкую систему "всё включено" обвиняли в смерти туристов. По мнению экспертов, российские туристы воспринимают систему "все включено" как призыв к действию и употребляют очень много алкогольных напитков. Нетрезвое состояние провоцирует их делать необдуманные и порой опасные поступки: вступать в конфликты с местными жителями, разрушать заграждения и даже падать с балкона.
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