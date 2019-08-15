Владивосток возглавил рейтинг городов с самыми дорогами отелями

Специалисты компании "Яндекс" изучили цены на отели в самых популярных среди туристов городах России и выяснили, где номер в отеле обойдется путешественникам дороже всего, а где - наиболее дешево.

"Дороже всего номер во Владивостоке - 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Дешевле всего отели в Волгограде - всего 2574 рубля", - отмечается в исследовании.

Высокие цены за номера также зафиксированы в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Наиболее дешевые отели туристам следует искать в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.

По данным компании, стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле стоит в России в среднем 3816 рублей. В "Яндексе" уточняют, что цены на отели летом растут, особенно в курортных городах. Наиболее стабильные цены отмечаются в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве - они практически не меняются весь год.