Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков рассказал о планах России и КНР сформировать группу для развития туризма. Рабочая группа планирует развивать качество туристических направлений в Китае и России.
Сейчас между странами действует соглашение о туризме от 29 февраля 2000 года, которое разрешает путешественнику в составе организованной туристической группы находиться на территории соседнего государства не более 15 дней.
По словам Конюшкова, РФ и КНР готовы заключить новое соглашение о туризме, которое расширит текущие рамки и возможности для путешественников.
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