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Россия и Китай будут совместно развивать туризм

Путешествия print

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков рассказал о планах России и КНР сформировать группу для развития туризма. Рабочая группа планирует развивать качество туристических направлений в Китае и России.

Сейчас между странами действует соглашение о туризме от 29 февраля 2000 года, которое разрешает путешественнику в составе организованной туристической группы находиться на территории соседнего государства не более 15 дней.

По словам Конюшкова, РФ и КНР готовы заключить новое соглашение о туризме, которое расширит текущие рамки и возможности для путешественников.

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Темы китай туризм россия путешествие
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