На курорте "Роза Хутор" откроется еще один четырехзвездочный отель

Rosa Ski Inn Deluxe 4* - это главный корпус отеля "Rosa Ski Inn", прошедший полную реновацию. Теперь он располагает абсолютно новыми интерьерами, современной мебелью, спроектированной специально для поклонников горнолыжного отдыха. В номерной фонд входят 100 двухместных номеров Делюкс с практичным дизайном в пастельных тонах, 12 двухкомнатных номеров категории Семейный люкс, 4 номера Делюкс-коннект, располагающих внутренней дверью для объединения двухместных номеров.

Удобная локация отеля в зоне ski-in/ski-out, позволит быть первыми на склонах. Для гостей предусмотрена лыжная комната с персональными локерами для хранения и сушки оборудования, а также пункт проката курорта с широким выбором горнолыжных и сноубордических комплектов.

В обновленном Rosa Ski Inn Deluxe 4* будет работать современный СПА-центр от Natura Siberica, где гости смогут восстановиться после насыщенного и активного дня в горах. Зона СПА предложит гостям различные оздоровительные процедуры, в том числе гидропаровой "Египетский расул" или тонизирующую альпийскую травяную баню "Краксен". В ассортименте также будет широкий спектр уходов Fresh SPA от Natura Siberica.

На территории отеля открыт ресторан "Варежка" с захватывающим панорамным видом на горные вершины. Здесь уютная атмосфера, кавказская, русская и европейская кухни. Гостям предложат мясные блюда на живом огне и специальное детское меню.

Кроме комфортного номерного фонда и широких возможностей по организации питания, в Rosa Ski Inn Deluxe предполагается качественная инфраструктура для проведения корпоративных мероприятий. В отеле будут работать бизнес-центр и оборудованный всем необходимым конференц-зал вместимостью до 40 человек.

Обновленный Rosa Ski Inn Deluxe станет своеобразным подарком для гостей курорта в честь пятилетнего юбилея отеля Rosa Ski Inn.

Узнать подробности и забронировать номер в Rosa Ski Inn Deluxe 4* можно на сайте https://rosaski.com/