Портрет круизного туриста из России в Европе

Круизный центр "Инфофлот" представляет мини-исследование "Портрет круизного туриста из России в Европе", основанное на продажах речных круизов компаний, входящих в ТОП лидеров в нашей стране по объемам предложения — A-Rosa и Cruсemundo S.L. В исследовании учитывались данные продаж в период 2018–2019 годов.

Возраст

Средний возраст круизного туриста из России в Европе составляет 40-55 лет и старше. Однако в последнее время наметилась тенденция "омоложения" клиента. В составе турпотока становится всё больше семей с детьми, молодожёнов.

Кто выбирает?

Как правило, речные круизы по Европе легче всего предлагать опытным круизным туристам, неоднократно отдыхавшим на теплоходах по рекам России. Для них важны качество сервиса, смена маршрутной сети, новые впечатления.

Однако отлично подойдет продукт и тем, кто любит экскурсионный отдых, предпочитает за одну поездку посетить несколько стран, ценит комфорт и индивидуальный подход к каждому туристу.

Достаток

Миф о том, что круизы по Европе — удел только богатых людей — давно устарел и не соответствует действительности. Сегодня такое путешествие могут себе позволить люди с достатком среднего и ниже среднего уровня.

Что входит с стоимость?

В отличии от наземных туров, арифметика круизного путешествия выглядит иначе. Так, на перелет до порта отправления, как правило приходится ¼ или треть всех расходов на поездку, а, если побеспокоиться темой приобретения билетов заранее, сумма получится еще меньше. Между городами России и Европы налажено регулярное авиасообщение, выбор вариантов перелетов в главные европейские речные города-порты довольно велик. К тому же глубина продаж круизов по европейским рекам составляет до 1 года, а значит времени, чтобы подобрать удобный и недорогой перелет, у туристов достаточно.

При этом стоимость круиза начинается от 35-40 тысяч рублей на человека за недельный вояж. В эту сумму входят: портовые сборы, размещение в комфортной каюте, сам круиз, питание (трёхразовое или All Inclusive с алкогольными и безалкогольными напитками — в зависимости от политики оператора), а в новогодних и рождественских круизах — еще и экскурсии (к примеру, в новогоднем туре на теплоходе Crucevita с 22 по 27 декабря).

Маршруты

На сегодня самыми популярными среди россиян стали маршруты по реке Рейн. На второй строчке — круизы по Дунаю, а третью позицию разделили между собой Сена и Рона.

"В среднем рост круизного потока из нашей страны в Европу составит в этом году 40-50%, и во многом это связано с появлением новых интересных предложений, организации на теплоходах "русских групп", позволяющих туристам чувствовать себя за границей комфортно, не опасаясь языкового барьера. Если же говорить о новинках, на сайте "Инфофлота" россиянам уже доступны круизы с маршрутами, включающими в себя стоянки на берегах европейской реки Мозель (приток Рейна). Она протекает вдоль уютных старинных городов с замками и мостами, живописных зеленых долин с виноградниками. Первый рейс для россиян по этой реке состоится в рамках рождественского Клубного круиза по Германии на борту бутик-теплохода Crucevita с 3 по 10 января 2020 года", — подчеркивает генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.