Опрос: 50% россиян предпочитают путешествовать в одиночку

Специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос с целью выяснить, как предпочитают путешествовать граждане Российской Федерации.

Выяснилось, что каждый второй российский турист — 50% опрошенных — предпочитает путешествовать в одиночку.

14% респондентов признались, что еще ни разу в жизни не путешествовали в одиночку, но очень бы этого хотели.

Четверть — 25% — прошенных заявили, что никогда не отправляются в туристические поездки в одиночку и делать этого не собираются.

Каждый десятый опрошенный рассказал экспертам, что ездил в отпуск один, но поездкой остался недоволен и в будущем повторят эксперимент не будет.

Опрос, отметили в OneTwoTrip, проводился среди 1 тысячи респондентов.

Ранее выяснилось, что половина граждан Российской Федерации не поддерживает идею сокращения рабочей недели.

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