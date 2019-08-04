Специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос с целью выяснить, как предпочитают путешествовать граждане Российской Федерации.
Выяснилось, что каждый второй российский турист — 50% опрошенных — предпочитает путешествовать в одиночку.
14% респондентов признались, что еще ни разу в жизни не путешествовали в одиночку, но очень бы этого хотели.
Четверть — 25% — прошенных заявили, что никогда не отправляются в туристические поездки в одиночку и делать этого не собираются.
Каждый десятый опрошенный рассказал экспертам, что ездил в отпуск один, но поездкой остался недоволен и в будущем повторят эксперимент не будет.
Опрос, отметили в OneTwoTrip, проводился среди 1 тысячи респондентов.
Ранее выяснилось, что половина граждан Российской Федерации не поддерживает идею сокращения рабочей недели.
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