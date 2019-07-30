Систему "все включено" обвинили в смерти росссийских туристов в Анталье

Десятки российских туристов погибли на курортах Турции из-за алкогольного опьянения. Исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев и главный редактор портала "Туризм.ру" Алексей Песков обвиняют в этом систему "все включено".

По мнению экспертов, российские туристы воспринимают систему "все включено" как призыв к действию и употребляют очень много алкогольных напитков. Нетрезвое состояние провоцирует их делать необдуманные и порой опасные поступки: вступать в конфликты с местными жителями, разрушать заграждения и даже падать с балкона. Примечательно, что страховка не будет действовать, если потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.

Песков и Мальцев отмечают также губительное влияние жары и алкоголя на здоровье человека. Так эксперты прокомментировали недавнее заявление генконсула России в Анталье Олега Рогоза о десятках погибших российских туристов в Турции за последние полгода. По словам Мальцева и Пескова, в этих цифрах нет ничего ужасающего, поскольку это нормальная практика для курортов. По мнению экспертов, смертность туристов в Крыму и Краснодарском крае сопоставима со смертностью в Турции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о гибели двух российских туристов во время шторма в Греции. Жертвами стихии также стали два гражданина Чехии и один турист из Румынии. Мощный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. Проливные дожди и сильный град повредили многие здания и линии коммуникаций.

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