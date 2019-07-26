Эксперты заявили о росте туристического потока в Крым

Доля Крыма в структуре бронирования туров в России достигла почти половины (45%) от всех продаж. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на шесть процентов. На этом фоне доля Краснодарского края в структуре продаж, напротив, сократилась на 6% - до 54%.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайта Travelata.ru, рост продаж туров в Крым связан с резким падением стоимости среднего чека: за минувший год этот показатель сократился на 26% - до 35 тысяч рублей.

"В Крым можно улететь за 10-15 тыс. рублей на двоих на неделю, в Краснодарском крае подобный отдых обойдется минимум в 20 тыс. рублей", - отмечают эксперты.

Снижение цен также связано и с расширением линейки предложений от туристических операторов. Конкуренция на этом рынке растет, что приводит к увеличению доли горящих туров. Другим фактором является то, что чартерные авиарейсы в Крым стали значительно дешевле. Средняя цена билета на такие рейсы внутри России снизилась в два раза - до 6,8 тысяч рулей.

По данным крымского министерства курортов и туризма, с начала текущего года полуостров посетили около 3 миллионов туристов, что на 11% превышает показатели 2017 года. Больше половины (62%) путешественников добрались с помощью автомобильного транспорта, однако авиационный турпоток также показал положительную динамику.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению британских специалистов, потенциально популярными странами у туристов в текущем году станут Непал, Аргентина и Южная Африка. При путешествии в эти страны, отмечают эксперты, туристам удастся значительно сэкономить на отдыхе.

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