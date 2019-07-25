Курорт "Роза Хутор" развивает сеть экомаршрутов в Горном Черноморье

В соответствии с Программой устойчивого развития, принятой на курорте "Роза Хутор" в феврале 2018 года, продолжается разработка новых экологических маршрутов и троп. Эта инициатива отражает важнейший приоритет для курорта — создание необходимых условий для природного туризма в горах. Глобальной целью является восстановление масштабной сети туристских маршрутов, сопоставимой с действовавшей на Западном Кавказе во времена расцвета спортивно-туристского движения советской эпохи.

В настоящий момент на "Роза Хутор" действует шесть основных пеших горных маршрутов разной сложности и продолжительности: "Тропа здоровья", "Озерный траверс", "Харгинский лес", "Тропа чемпионов", "Юрьев хутор", "Панорама". В ближайших планах команды "Роза Хутор" открыть еще три новых маршрута для однодневных познавательных пеших походов, которые берут начало на курорте и продолжаются далее на территории Сочинского национального парка. Таким образом путешественники смогут познакомиться с разнообразием флоры и фауны раскинувшихся на разных высотах горных ландшафтов. На состоявшемся недавно заседании Научно-технического совета Сочинского нацпарка были рассмотрены предложения курорта о запуске данных маршрутов. В итоге принято решение о поддержке инициативы курорта в части создания трех маршрутов, и о совместной доработке еще двух.

"Было принято решение, позволяющее предпринимать дальнейшие шаги по маркировке, обустройству и открытию для посетителей трех новых однодневных эко-туристских маршрутов на территории Сочинского национального парка, каждый из которых берет начало на курорте "Роза Хутор". Считаю, что это хороший пример эффективного сотрудничества дирекции особо охраняемой природной территории и туристской бизнес-структуры, способствующий таким образом выполнению задачи по развитию экологического туризма в нацпарках, отраженной в национальном проекте "Экология" — комментирует заместитель директора Сочинского национального парка по экопросвещению и туризму Жанна Гончарова.

"Туристские тропы открывают гостям курорта, приезжающим со всех концов России и из-за рубежа, уникальные возможности для погружения в природу Западного Кавказа и являются востребованными со стороны постоянно растущего числа приверженцев активного и здорового образа жизни. Следующие шаги по формированию контента экскурсионных и информационных материалов мы будем делать в тесном взаимодействии со специалистами Сочинского национального парка. Уверен, что в результате наши гости получат исключительные впечатления от знакомства с миром горного Черноморья", — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Решение Научно-технического совета Сочинского национального парка стало итогом длительной работы по разведке и проектированию новых туристских маршрутов. Теперь курорт может приступить к практической подготовке для посетителей утвержденных троп общей протяженностью более 20 км. Планируется, что эти маршруты будут открыты уже осенью. Ожидается, что один из них - "Из долины в Горную Олимпийскую деревню" — будет задействован на соревнованиях по трейлраннингу Salomon Wild Trail, которые пройдут на "Роза Хутор" в середине сентября. Другие два маршрута носят названия: "От снежников до водопадов" и "Пастушьими тропами к греческому мосту".

"Сеть троп, лагерей и приютов, объединяющая возрождаемые, действующие и вновь создаваемые туристские маршруты Западного Кавказа, позволит расширить возможности для устойчивого развития рекреации в регионе, ставшем ключевой круглогодичной туристской дестинацией России после Зимних Игр 2014 года. Мы уверены, что таким образом получится создать дружественную, гармонично интегрированную в природную среду базу для походов в горы. Это будет способствовать возрождению славных отечественных традиций массового активного и спортивного туризма" — говорит вице-президент Федерации спортивного туризма России Валерий Гоголадзе.