Тысячный турист из Казахстана посетил "Роза Хутор" в этом сезоне

Тысячным казахстанским туристом, побывавшем на "Роза Хутор", стал Кайрат Кадыралиев из Алматы. Ему 34 года, он работает в сервисной компании "Макротехиндастриз", в горы Сочи приехал впервые. Праздник в его честь на центральной площади курорта стал приятным дополнением к прекрасному отдыху.

Кайрат Кадыралиев рассказал, что отправился на "Роза Хутор" по рекомендации друзей, с которыми он часто проводит время на "Шымбулаке". "Я нисколько не пожалел, что прислушался к их совету. Все семь дней мы наслаждались красотой кавказских гор и пляжным отдыхом на побережье Черного моря. И, конечно же, было очень интересно познакомиться со знаменитыми олимпийскими объектами Сочи-2014. Здесь действительно есть, что посмотреть, сервис также на высоком уровне!" - отметил Кайрат Кадыралиев.

В целом туристический поток между Казахстаном и Россией в последние годы активно растет. В немалой степени этому способствовал Меморандум о сотрудничестве между самыми известными горными курортами стран: "Шымбулаком" и "Роза Хутор". Документ, подписанный в октябре 2018 года, предполагает, что администрации курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. Важный пункт подобной деятельности — обмен статистическими, справочными материалами и другими данными. Это поможет курортам в лучшем понимании особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран, что в перспективе повысит узнаваемость "Роза Хутор" среди казахстанских любителей активного отдыха, а "Шымбулака" — среди россиян.

"Благодаря организации регулярного авиасообщения, туристы из Казахстана приезжают на "Роза Хутор" довольно часто. Здесь их прежде всего привлекает возможность активного и разнообразного отдыха: пешие маршруты в горах, такие захватывающие развлечения как родельбан, подвесной мост, высокогорные качели, велопрогулки, а также собственный пляж на Черном море. Известно, что у нас хорошо организован детский досуг, есть большой выбор ресторанов, насыщенная концертная программа. За весь прошлый год мы приняли не более тысячи гостей из Казахстана, сейчас еще только июль, а мы уже приветствуем тысячного туриста!", — отмечает заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный .

В рамках сотрудничества "Роза Хутор" в этом году провел Дни "Шымбулака". На главной площади курорта была установлена юрта, где гости могли попробовать блюда казахской кухни, а также познакомиться с национальным искусством. Многие из них заинтересовались возможностью побывать в Казахстане. Тем более, что теперь, благодаря сотрудничеству двух курортов можно приобрести недельный ски-пасс для зимнего катания на "Роза Хутор", а потом такой же период бесплатно покататься на "Шымбулаке". Такая же схема действует и в обратном порядке: бесплатный ски-пасс российского курорта, если приобретен недельный на казахстанском.

"Мы надеемся, что подобные совместные маркетинговые программы и акции, будут способствовать популяризации наших курортов. Осенью мы планируем провести "Дни Роза Хутор" на "Шымбулаке" и уверен, что их программа также порадует наших гостей", — отметил генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ержан Еркинбаев.

Добраться в Сочи из столицы Казахстана г. Нур-Султан (и обратно) можно на современном "Боинге" удобным прямым рейсом авиакомпании SCAT. Время полета составляет 3,5 часа.