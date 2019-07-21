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Источник Правда.Ру

Россияне заинтересовались bleisure-путешествиями

Путешествия print

Агентство делового туризма "Аэроклуб" представила статистику, по которой спрос bleisure-путешествия по РФ вырос на 40% за последние пять лет. Представители агентства отмечают, что в ближайшем будущем этот показатель может возрасти до 60%.

Bleisure-путешествия - это смесь деловой поездки и отдыха. Новый вид путешествия появился сравнительно недавно, когда сотрудники больших корпораций начали продлевать свои деловые поездки для знакомства с новыми городами. Примечательно, что такую практику начали перенимать и российские компании, которые вводят для своих сотрудников bleisure-путешествия в качестве поощрений.

По результатам исследования "Аэроклуба", наиболее активно используют новый вид туризма в России представители добывающей и обрабатывающей промышленности. Bleisure-путешественники чаще всего выбирают Москву и Санкт-Петербург.

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Темы bleisure отдых отпуск туризм поездка путешествия
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