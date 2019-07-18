ТурСтат: Петербург считают лучшим городом для путешествий на выходные

Аналитическое агентство ТурСтат провели опрос среди россиян о городе, который бы они выбрали для путешествия на выходные. Большинство респондентов выбрали Санкт-Петербург - 33%.

Вторым по популярности городом для проведения выходных стал Сочи, за него отдали голоса 18% опрошенных. Третье место заняла Москва, за нее проголосовали 12% участников опроса.