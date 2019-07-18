Аналитическое агентство ТурСтат провели опрос среди россиян о городе, который бы они выбрали для путешествия на выходные. Большинство респондентов выбрали Санкт-Петербург - 33%.
Вторым по популярности городом для проведения выходных стал Сочи, за него отдали голоса 18% опрошенных. Третье место заняла Москва, за нее проголосовали 12% участников опроса.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.