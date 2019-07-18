Сервис Облако.Mail.ru составил рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей, который возглавила Эйфелева башня.
Рейтинг был составлен на основе результатов работы искуственного интеллекта, который проанализировал снимки большого количества туристов. Наибольшее количество снимков было сделано именно возле Эйфелевой башни.
На втором месте рейтинга оказался Колизей, а тройку лидеров замыкает Фонтан Треви в Риме.
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