Маршрут Москва – Санкт-Петербург назван самым популярным у молодежи

Автобусные маршруты Москва - Санкт-Петербург и Москва - Ростов-на-Дону названы самыми популярными среди молодых россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами компании OneTwoTrip.



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По мнению экспертов, подобный выбор объясняется тем, что в Москву молодые люди приезжают на учебу, а летом уезжают на юг. В рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха вошли также Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск и Сочи.

Молодые люди, которые живут в Санкт-Петербурге, предпочитают уезжать на отдых Хельсинки и Таллин, поскольку туры в эти города являются одними из самых дешевых, подчеркивают в компании.