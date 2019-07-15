Автобусные маршруты Москва - Санкт-Петербург и Москва - Ростов-на-Дону названы самыми популярными среди молодых россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами компании OneTwoTrip.
По мнению экспертов, подобный выбор объясняется тем, что в Москву молодые люди приезжают на учебу, а летом уезжают на юг. В рейтинг самых популярных мест для летнего отдыха вошли также Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, Воронеж, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск и Сочи.
Молодые люди, которые живут в Санкт-Петербурге, предпочитают уезжать на отдых Хельсинки и Таллин, поскольку туры в эти города являются одними из самых дешевых, подчеркивают в компании.
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