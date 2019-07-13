Большинство россиян предпочитают вылетать на отдых утром

Туристы из России предпочитают недорогие полеты, но не всегда удобные по времени. Большинство путешественников выбирают ранние авиарейсы.



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Как уточняет агентство РИА "Новости", утро оказалось самым популярным временем суток для авиапассажиров: 14% респондентов назвали это время - наиболее предпочтительным для вылета. Отправиться в полет ночью хотели бы 10% опрошенных, столько же предпочитают вылетать днем. Вечер считают лучшим временем для перелета только два процента путешественников.

Спать в самолете любят 12% респондентов, 20% в принципе не пользуются воздушным транспортом.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма перечислила жалобы туристов, путешествующих по полуострову. Больше всего путешественников разочаровывают санитарное состояние набережных и пляжей, этика и культура обслуживания, а также незаконные действия фотографов с животными.