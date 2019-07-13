Турецкие отели выставляют некоторые продукты на шведский стол повторно

Турецкие отели имеют право повторно выставлять на шведский стол продукцию с длительным сроком хранения. Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.



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"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", - передает его слова агентство РИА "Новости".

В список входят пастеризованные оливки, сыр, масло, мед и варенье. Если эти продукты предлагались гостям утром, но не были использованы, то их могут поставить на стол во время обеда и на ужин.

При этом отели никогда не будут выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей - такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Гостям также не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения. В турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может, подчеркнул Айык.