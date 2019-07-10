На "Роза Хутор" воссоздали усадьбу русских поселенцев в горах Сочи

Узнать о том, как жили первые русские поселенцы в горах Кавказа теперь можно на "Роза Хутор". На курорте открыли для посещения необычный объект — этно-парк "Шишин двор". Он расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на склоне горы Аибга. Свое название хутор получил в честь создателей — потомков русских поселенцев семьи Шишиных.

"Глава семьи Шишиных — Ананий Васильевич — большой знаток как русской, так и абхазской горной культуры, знает о жизни в горах практически все. Он способен выследить серну также искусно, как и построить дом. Благодаря его знаниям горских архитектурных приемов, в этно-парке удалось воссоздать традиционное жилище первых русских переселенцев", — рассказывают создатели хутора.

Основной материал усадьбы собран из долины Псху, где, начиная с конца XIX века и до сегодняшнего дня, в неизменном виде существуют деревни и хутора поселенцев. Основным зданием хутора является главный дом. Рядом находится "гостевой" летний, играющий роль кунацкой — место куда заходит гость. Есть на "Шишином дворе" и пацха — многоугольная постройка с земляным полом и открытым очагом. Раньше вокруг костра собирались члены семьи и гости. На надочажной цепи находился котел, а над кострищем обычно коптились мясо или сыр. Рядом с главным домом расположен загон для козлят, куда их помещают отдельно от взрослых коз для сохранения молока.

"Основу хозяйства в горах Кавказа составляло скотоводство. Местные поколения пастухов вывели специальную породу коз — мингрельскую, которая отличается неприхотливостью. Сегодня в нашем стаде — более 50 таких козочек. Молоко по традиции перерабатывается в сыр в собственной сыроварне, попробовать который могут все гости "Шишина двора", — рассказывают жители хутора.

А еще у туристов есть возможность отведать вкуснейший горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие специалитеты. Здесь также предлагают совершить прогулку с пастухами в горы, покормить и поиграть с козлятами и искупаться в освежающей горной купели. Попасть на "Шишин двор" можно совершив прогулку по тропе "Озерный траверс" курорта "Роза Хутор". Также до хутора проложен и веломаршрут.