Солнцезащитный крем назвали самой ненужной вещью на отдыхе

Российские туристы назвали солнцезащитный крем самой ненужной вещью во время отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отпуска Tvil.ru.



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Специалисты сервиса опросили пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, какие вещи они используют реже всего за время путешествий. На первом месте оказался солнцезащитный крем. Им не пользовались 23% отдыхающих в своих поездках. Второе место досталось книгам - читать во время путешествий не любят 21% респондентов. Третьим в рейтинге бесполезных вещей стал пляжный зонт (13%).

В список также попали солнечные очки, парео, телефон, деньги, головной убор и питьевая вода.