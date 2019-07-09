Сбербанк предупредил россиян о том, что использовать банкоматы в Канаде, Великобритании, США, Индонезии и Индии из-за опасности мошенничества. Также сотрудники банка рекомендуют клиентам следовать простейшим правилам безопасности при использовании банковской карты за рубежом.
Обладателю банковской карты необходимо держать ее в надежном месте, использовать только в надежных банкоматах, во время ввода пин-кода прикрывать клавиатуру рукой, а также не использовать карту при посторонних лицах.
В Сбербанке пояснили, что летом количество случаев мошенничества с банковскими картами снижается, однако существенно увеличиваются случаи потери карт. Несмотря на эти факты, Сбербанк рекомендует россиянам брать банковскую карту с собой в путешествие, поскольку это удобный платежный инструмент.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как уберечь свою банковскую карту от мошенников.
Читайте также:
Чипы проникнут в кошельки россиян
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.