Сбербанк назвал банкоматы в США, Канаде и Великобритании небезопасными

Сбербанк предупредил россиян о том, что использовать банкоматы в Канаде, Великобритании, США, Индонезии и Индии из-за опасности мошенничества. Также сотрудники банка рекомендуют клиентам следовать простейшим правилам безопасности при использовании банковской карты за рубежом.



Видео: задержаны мошенники, кравшие деньги с карт в Москве / Новости от 23.04.2019 08:07

Обладателю банковской карты необходимо держать ее в надежном месте, использовать только в надежных банкоматах, во время ввода пин-кода прикрывать клавиатуру рукой, а также не использовать карту при посторонних лицах.

В Сбербанке пояснили, что летом количество случаев мошенничества с банковскими картами снижается, однако существенно увеличиваются случаи потери карт. Несмотря на эти факты, Сбербанк рекомендует россиянам брать банковскую карту с собой в путешествие, поскольку это удобный платежный инструмент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как уберечь свою банковскую карту от мошенников.

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