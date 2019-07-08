"Роза Хутор" обновил программу лояльности "Моя Роза"

В этом году произошел долгожданный перезапуск программы лояльности "Моя Роза". В своей маркетинговой стратегии курорт двигается в направлении smart & digital поэтому физические карты лояльности заменены на виртуальные. Гостям курорта больше нет необходимости носить их с собой, а начисление и списание баллов производится с использованием мобильного приложения или по номеру телефона гостя.

К программе уже подключились более пятидесяти партнеров на курорте — ведь теперь баллы начисляются не только за услуги курорта, но и за покупки у партнеров. Для максимального удобства гостей с 1 июля начисление и списание баллов доступно при расчетах в кассах курорта, где возможно оплатить баллами до 30% суммы чека.

Для того чтобы стать участником программы лояльности "Моя Роза" достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Роза Хутор", или совершить покупку в онлайн магазине курорта на сайте https://rosaski.com/ и подтвердить свой номер телефона.

После того как гость станет участником программы на его виртуальную карту будет начислено 500 приветственных баллов. Для максимально удобного использования конвертация баллов реализована по принципу 1 балл = 1 рубль. За каждую покупку в интернет-магазине, в кассах курорта или у партнеров программы начисляются 5% от суммы чека. Накопленные баллы можно потратить в любой сезон и приобрести проживание (при прямой оплате в отеле), прогулочные билеты, ски-пассы, другие услуги курорта даже оплатив покупку частично — до 30% от суммы. Партнеры программы предлагают оплатить баллами до 10% суммы — в магазинах, и до 20% — в ресторанах.

Как отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам "Роза Хутор" Антон Ставенко: "Развитие программы лояльности "Моя Роза" для нас сегодня важное стратегическое направление. Мы рассматриваем ее как чрезвычайно эффективный маркетинговый инструмент, удобный для гостей и создающий для них дополнительные преимущества. В рамках совершенствования программы, в онлайн-магазине курорта скоро будет возможно не только начислять, но и списывать баллы. Мы ценим наших гостей и стремимся сделать их отдых на курорте максимально комфортным и приятным. В ближайшее время, для участников программы станет доступна новая система привилегий. Накопления на виртуальной карте "Моя Роза" позволят им регулировать свой статус в программе лояльности, в зависимости от которого можно будет получать от курорта эксклюзивные услуги и подарки, самые интересные предложения, специальные поощрения".

Более подробная информация о программе лояльности "Моя Роза" доступна на сайте https://my.rosakhutor.com/