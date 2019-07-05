Авиакомпания "Россия" восстановила рейс на Шри-Ланку

Пресс-служба авиакомпании "Россия" возобновила рейс из Шереметьево в Коломбо. Рейс будут обслуживать самолеты Boeing 777-300, длительность полета составит 9 часов. Вылеты из Москвы будут осуществляться два раза в неделю - вторник и пятницу, а из Коломбо в среду и субботу.



Посольство РФ в Шри-Ланке рекомендует россиянам избегать поездок в Коломбо / Новости от 21.04.2019 18:25

Ранее авиакомпании "Россия" пришлось временно заморозить полеты в направлении Шри-Ланки. Представители авиакомпании умолчали о причинах приостановки полетов. Аналитики связывали отказ от полетов с серией терактов, которая произошла в отелях и церквях Шри-Ланки.