Агентство "Евростат" провело исследование на тему самых популярных направлений туризма у европейцев. Оказалось, что граждане Европы предпочитают отдыхать за пределами Евросоюза. Об этом агентству рассказали 84% опрошенных европейцев.
Самым популярным направлением среди стран Европы стала Испания, ее выбирают 21% туристов. Еще 12% респондентов отдали предпочтение Франции и Италии. Самой популярной страной за пределами США среди европейцев стала США. Средняя продолжительность отпуска за границей у жителей Европы составляет около 13 дней.
За одну ночь европейцы в среднем тратят в США 156 евро. На втором месте по популярности находится Турция. Европейцы в среднем проводят в этой стране 10 дней и тратят около 83 евро за ночь. Третье место занимает Таиланд, в котором европейцы проводят около 22 дней и тратят в сутки почти 91 евро.
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