Пограничники в КНР проверяют смартфоны туристов через приложение-шпион

Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов шпионское приложение, которое позволяет отслеживать личную информацию пользователя и данные о его местоположении. Об этом сообщает ряд крупнейших мировых изданий: британская газета The Guardian, немецкая Süddeutsche Zeitung и американская The New York Times.



Российские туристы массово хлынули в Китай / Новости от 21.12.2018 09:51

Приложение представляет собой сканер файлов на телефоне. Программа подключается к базе экстремистских материалов и сканирует устройство на предмет запрещенных файлов. В этой базе содержатся ссылки на антиправительственный контент.

По данным журналистов, под подобную проверку попадают туристы, которые приезжают в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Сотрудники пограничных служб могут попросить разблокировать смартфон, а затем уносят устройство в отдельный кабинет, где и загружают приложение.

Смартфоны в первую очередь проверяются на наличие "проблематичной" информации. Речь идет о религиозных и иных экстремистских материалах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральное консульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай. Путешественников могут попросить показать содержание своих смартфонов.

Читайте также: Турки жалуются на русских туристов: хитрые, прожорливые и нищие

Китайским туристам написали памятку "Как выжить в России"