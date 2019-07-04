Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов шпионское приложение, которое позволяет отслеживать личную информацию пользователя и данные о его местоположении. Об этом сообщает ряд крупнейших мировых изданий: британская газета The Guardian, немецкая Süddeutsche Zeitung и американская The New York Times.
Приложение представляет собой сканер файлов на телефоне. Программа подключается к базе экстремистских материалов и сканирует устройство на предмет запрещенных файлов. В этой базе содержатся ссылки на антиправительственный контент.
По данным журналистов, под подобную проверку попадают туристы, которые приезжают в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Сотрудники пограничных служб могут попросить разблокировать смартфон, а затем уносят устройство в отдельный кабинет, где и загружают приложение.
Смартфоны в первую очередь проверяются на наличие "проблематичной" информации. Речь идет о религиозных и иных экстремистских материалах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральное консульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай. Путешественников могут попросить показать содержание своих смартфонов.
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