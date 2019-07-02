5200 авиабилетов в Грузию забронировано после 7 июля - Росавиация

В Росавиации рассказали о авиабилетах, которые станут "бесполезными" поскольку российским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в Грузию. По информации ведомства, после 7 июля и до конца месяца забронировано 5200 авиабилетов. Примечательно, что обладатели авиабилетов не смогут использовать их по назначению из-за отмены рейсов.



Туристический бум в Грузии: чем страна привлекает путешественников / Новости от 15.08.2018 17:04

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин ограничил туризм в Грузию. Согласно указу президента, российским авиакомпаниям запрещено осуществлять перевозку пассажиров в Грузию. В Грузии аналогичный запрет вступил в силу с 8 июля.

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