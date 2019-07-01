Авиакомпания предложила своим клиентам слетать в Магадан вместо Грузии

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам обменять билеты рейса "Екатеринбург - Батуми" на рейс "Екатеринбург - Магадан". Позднее Магадан заменили на Калининград.



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Как сообщалось на официальной странице представительства компании в Facebook, пассажиры рейса могли как получить деньги за билет обратно, так и обменять его на другой рейс.

"Например, у вас изначально был приобретен билет "Екатеринбург - Батуми", вы можете поменять его один раз без доплат на рейс "Екатеринбург - Магадан". Если же вы снова решите поменять билет на рейс, например, "Екатеринбург - Баку", то в таком случае обмен будет произведен согласно стандартным условиям применения тарифов", - отмечали в компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля. С этой же даты вводится временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность", - отмечали в ведомстве.

Приостановка полетов грузинских авиакомпаний в Россию продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности.

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