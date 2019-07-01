Американский журналист Уилл Кэткарт обратился к путешественникам с просьбой посетить Грузию "назло Владимиру Путину".
"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину - Грузии нужна ваша помощь", - написал он в своей авторской колонке для CNN.
По мнению журналиста, сейчас "самое время" посетить эту страну и восхититься ее природой, красотами, изысканной кухней и доброжелательностью местного населения. Он добавил, что протесты в Грузии были направлены против российской власти, а не против россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для граждан России. Таким образом российские туристы смогут прибывать в страну альтернативными маршрутами. Бесплатные шаттлы будут забирать граждан РФ из трех точек - аэропортов азербайджанского города Баку, столицы Армении Еревана и турецкого города Трабзон.
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