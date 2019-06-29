Специалисты сервиса для путешественников Big Seven Travel провели исследование с целью выяснить, представителей какой нации туристы считают самыми сексуальными.
Результаты опубликованы на официальном сайте компании.
Выяснилось, что наиболее сексуальными путешественники считают жителей Украины. Второе место рейтинга досталось датчанам. На третьем месте рейтинга оказались жители Филиппин.
В первую пятерку вошли также жители Бразилии и Австралии.
Граждане Российской Федерации же оказались лишь на 33-м месте рейтинга.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Краснодар стал одним из самых популярных у иностранных туристов регионов Российской Федерации.
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