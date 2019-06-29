Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией

Специалисты сервиса для путешественников Big Seven Travel провели исследование с целью выяснить, представителей какой нации туристы считают самыми сексуальными.



Греческий отель выгнал туристов с Украины за развешанные на балконах флаги / Новости от 27.06.2019 06:32

Результаты опубликованы на официальном сайте компании.

Выяснилось, что наиболее сексуальными путешественники считают жителей Украины. Второе место рейтинга досталось датчанам. На третьем месте рейтинга оказались жители Филиппин.

В первую пятерку вошли также жители Бразилии и Австралии.

Граждане Российской Федерации же оказались лишь на 33-м месте рейтинга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Краснодар стал одним из самых популярных у иностранных туристов регионов Российской Федерации.

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