Эксперты из РИА провели исследование с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации пользуются наибольшим спросом у иностранных туристов.
Согласно результатам исследования, туристы из-за рубежа больше всего интересуются Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.
Отметим, что рейтинг был составлен на основе количества иностранных пользователей, которые загружали карты российских регионов на свои смартфоны со специального картографического сервиса.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.