Краснодар попал в лидеры регионов РФ, популярных у иностранных туристов

Эксперты из РИА провели исследование с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации пользуются наибольшим спросом у иностранных туристов.



Отдых в Турции подорожает для россиян на треть / Новости от 19.12.2018 17:02

Согласно результатам исследования, туристы из-за рубежа больше всего интересуются Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

Отметим, что рейтинг был составлен на основе количества иностранных пользователей, которые загружали карты российских регионов на свои смартфоны со специального картографического сервиса.