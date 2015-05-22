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Источник Правда.Ру

Россияне откладывают поездки в Японию из-за коронавируса

Туризм

Туристические компании вынуждены переносить туры в Японию, поскольку россияне отказываются ехать в страну из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил Российский союз туристической индустрии.

Россия-Япония: мир, дружба, Курилы

Сейчас жители России проявляют интерес к тому, чтобы вернуть деньги за туры либо перенести их на другие даты.

"Большинство людей, частично или полностью оплативших туры на сакуру, заняли выжидательную позицию, пока в силу не вступили штрафы по их датам вылета. Японию довольно активно спрашивают на осень в расчете, что через полгода все придет в норму", — сообщили в объединении.

Также туристы обеспокоены Олимпийскими играми, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа текущего года.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Япония вводила санкции против России под давлением США

Японские власти признали, что санкции против России вводились при непосредственном давлении США, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Как пишет RT, Нарышкин посетил Японию, где, помимо прочего, провёл встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудил "широкий круг вопросов межгосударственных отношений" двух стран.

Он отметил, что в Японии приходит осознание необходимости восстановления отношений с Москвой.

"Мне представляется, что со стороны японских политиков приходит осознание необходимости возобновления диалога в полном объёме", — приводит РИА "Новости" слова спикера Госдумы.

Он добавил, что политики Японии не скрывают, что решение о присоединении страны к антироссийским санкциям было принято под давлением США.

Нарышкин также подчеркнул, что встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ "может и должна состояться". По мнению спикера, вопрос Южных Курил может стать препятствием к развитию сотрудничества.

"Если рассматривать Курилы как повод для территориальных претензий к Российской Федерации, то эта тема будет только лишь раздражителем и препятствием к развитию сотрудничества в других сферах — в экономике, в политике, в гуманитарной сфере", — резюмировал Нарышкин.

18 мая в японском МИД ТАСС подтвердили, что Токио намерен продолжать работать над подготовкой к проведению в нынешнем году визита президента России. По словам дипломатов, об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ уведомил президента США Барака Обаму на их последней встрече в апреле.

"Правда.Ру" напоминает, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Согласно позиции Москвы, Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Темы туры туризм япония вспышка карантин коронавирус олимпийские игры российский союз туристической индустрии
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