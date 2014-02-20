Сервис по бронированию билетов OneTwoTrip провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, готовы ли туристы отказаться от полетов на самолетах в пользу экологии. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Большинство (около 80%) поддержали идею и согласны заменить авиапутешествия на более экологичные методы перемещения.
Почти 60% опрошенных рассказали, что уже ищут альтернативу авиаперелетам. Еще 20% ожидают, когда пассажирские поезда станут скоростными и не будут уступать самолетам.
"Самолет считается одним из самых неэкологичных видов транспорта: на долю авиации приходится порядка двух процентов выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом железнодорожный транспорт, особенно современные электропоезда, наоборот достаточно экологичны", - подчеркнул директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.
Ученые Пенсильванского университета выяснили, что смертность в городах не зависит от влияния экологии на здоровье человека.
Исследование показало, что процент смертей среди сельских жителей гораздо выше, чем среди городских. Ученые объясняют это тем, что уровень медицинского обслуживания в мегаполисах намного выше и качественнее, чем в сельских местностях.
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Также исследователи просчитали, что процент смертей от несчастных случаев в сельских населенных пунктах на 22 процента выше, чем в городах. Особенно высокий показатель смертности среди пострадавших в ДТП, соотношение здесь 27,61 процента жителей сельской местности на 10,58 процента горожан.
Как вы считаете, во всех ли странах такая же ситуация?
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.