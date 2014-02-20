Опрос: 80% туристов готовы поменять самолет на поезд ради экологии

Сервис по бронированию билетов OneTwoTrip провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, готовы ли туристы отказаться от полетов на самолетах в пользу экологии. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Большинство (около 80%) поддержали идею и согласны заменить авиапутешествия на более экологичные методы перемещения.

Радиация в Москве: правда и вымысел

Почти 60% опрошенных рассказали, что уже ищут альтернативу авиаперелетам. Еще 20% ожидают, когда пассажирские поезда станут скоростными и не будут уступать самолетам.

"Самолет считается одним из самых неэкологичных видов транспорта: на долю авиации приходится порядка двух процентов выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом железнодорожный транспорт, особенно современные электропоезда, наоборот достаточно экологичны", - подчеркнул директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что уровень экологии оказывает влияние на смертность людей.

Ученые Пенсильванского университета выяснили, что смертность в городах не зависит от влияния экологии на здоровье человека.

Исследование показало, что процент смертей среди сельских жителей гораздо выше, чем среди городских. Ученые объясняют это тем, что уровень медицинского обслуживания в мегаполисах намного выше и качественнее, чем в сельских местностях.

Читайте также: Воздух портится. Мы задохнемся?

Также исследователи просчитали, что процент смертей от несчастных случаев в сельских населенных пунктах на 22 процента выше, чем в городах. Особенно высокий показатель смертности среди пострадавших в ДТП, соотношение здесь 27,61 процента жителей сельской местности на 10,58 процента горожан.

Как вы считаете, во всех ли странах такая же ситуация?