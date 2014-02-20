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Источник Правда.Ру

Опрос: 80% туристов готовы поменять самолет на поезд ради экологии

Туризм

Сервис по бронированию билетов OneTwoTrip провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, готовы ли туристы отказаться от полетов на самолетах в пользу экологии. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Большинство (около 80%) поддержали идею и согласны заменить авиапутешествия на более экологичные методы перемещения.

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Почти 60% опрошенных рассказали, что уже ищут альтернативу авиаперелетам. Еще 20% ожидают, когда пассажирские поезда станут скоростными и не будут уступать самолетам.

"Самолет считается одним из самых неэкологичных видов транспорта: на долю авиации приходится порядка двух процентов выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом железнодорожный транспорт, особенно современные электропоезда, наоборот достаточно экологичны", - подчеркнул директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что уровень экологии оказывает влияние на смертность людей.

Ученые Пенсильванского университета выяснили, что смертность в городах не зависит от влияния экологии на здоровье человека.

Исследование показало, что процент смертей среди сельских жителей гораздо выше, чем среди городских. Ученые объясняют это тем, что уровень медицинского обслуживания в мегаполисах намного выше и качественнее, чем в сельских местностях.

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Также исследователи просчитали, что процент смертей от несчастных случаев в сельских населенных пунктах на 22 процента выше, чем в городах. Особенно высокий показатель смертности среди пострадавших в ДТП, соотношение здесь 27,61 процента жителей сельской местности на 10,58 процента горожан.

 

Как вы считаете, во всех ли странах такая же ситуация?

Темы поезд onetwotrip туризм перелеты экология самолеты путешествия алексей теплов
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