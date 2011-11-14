Российские туристы смогут расплачиваться рублями в Турции

Российские туристы могут получить возможность расплачиваться на турецких курортах рублями. Сейчас эта инициатива прорабатывается властями обеих стран. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу.

По его словам, уже были достигнуты "некоторые договоренности".

"Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России", - пояснил Каралоглу.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о результатах конкурса "Семь новых чудес природы".

На минувшей неделе завершился всемирный конкурс "Семь новых чудес природы", который определил важнейшие достопримечательности света с помощью народного голосования. Участие в голосовании приняли более 100 миллионов человек.

По предварительным данным, звания "чудо природы" удостоились вьетнамский залив Халонг, водопады Игуасу, расположенные на территории Аргентины и Бразилии, южнокорейский остров Чеджудо, индонезийский остров Комодо, подземная река Пуэрто-Принсеса на Филиппинах, Столовая гора в ЮАР и южноамериканская река Амазонка, передает Travel.Ru.

В первоначальный список претендентов на победу в конкурсе, организованном швейцарской некоммерческой организацией New Open World Corporation в 2007 году, входили 440 природных достопримечательностей в 220 странах мира, отмечают "Аргументы и Факты". В 2009 году был оглашен шорт-лист из 77 кандидатов из которого в июле 2009 года были выбраны 28 финалистов, список которых был поставлен на голосование. Итоги голосования, длившегося более года, стали известны в день шести единиц — 11.11.2011, сообщает портал 100 дорог.

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Основатель-президент конкурса Бернар Вебер поздравил каждого участника с получением предварительного статуса New7wonders. И сообщил, что в начале 2012 года пройдет официальная церемония подтверждения их "чудесного" звания, добавляет "Диверсант.ру".