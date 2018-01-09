Впервые за историю Турции Анталью посетило рекордное количество россиян

В турецкой Анталье россияне поставили рекорд своим количеством посещений. Курорт посетили 3,796 миллиона туристов из России — это больше, чем когда-либо за всю историю Антальи, пишет Haber Turk.

"Побит рекорд "золотого" для туризма Турции 2014 года, когда на курорте отдохнуло 3,489 миллиона российских туристов", — с восторгом говорится в заметке турецкого издания.

Прирост турпотока из России в Анталью по сравнению с 2016 годом, когда это направление было закрыто для россиян, составил 671%. В прошлом году россияне составили 40% от числа иностранных туристов, посетивших курорт. В числе лидеров также оказались Германия и Украина.

Всего за 2017 год Анталью посетило 10,5 миллиона иностранцев. В наступившем2018-м власти Турции ожидают не менее 14 миллионов гостей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в перечень государств, где с российскими туристами чаще всего происходят несчастные случаи, вошли Таиланд, Турция, Болгария, Индия и Доминикана.

По словам главы ситуационно-кризисного центра МИД России Владимира Тарабрина, в большинстве случаев "речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками".

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