Названы пять прекрасных маршрутов для любителей путешествовать на авто

Пять самых красивых маршрутов для любителей отправляться на поиски приключений на автомобиле определил сервис путешествий Tvil. ru.

Первый — из Уфы до Абзаково через Белорецк. Автовладельцы складывают легенды об ухабах и колдобинах, поворотах на 180 градусов, однако не отказываются от этой дороги из-за прекрасных видов. Так, можно седлать остановку и порыбачить на горной реке Инзер. Дорога от Белорецка до горнолыжных курортов Банное и Абзаково сродни галерее в дворце изо льда. Если же повернуть к карстовой пещере Шульган-Таш, то можно увидеть рисунки, сделанные в эпоху палеолита.

Второй маршрут — от Бийска в Горный Алтай и до границы с Монголией по Чуйскому тракту. Эта дорога помнит времена Шелкового пути и караваны, пробирающиеся чрез горы. По пути можно побывать в питомнике с зубрами. На 728 км на горе Адыр-Кан сохранились древние наскальные рисунки, а невдалеке — камень с лицом воина. От села Акташ, если свернуть на боковую дорогу на Телецкое озеро, можно попасть на зрелищный перевал Кату-Ярык.

Третий путь пролегает через Карелию. Особенно прекрасен путь из Олонца в Сортавалу вдоль Ладожского озера. Самый захватывающий отрезок извивается вдоль шхер и фьордов северного берега, дорога петляет по самому краю залива.

Четвертый — из Черкесска в Домбай. Некогда чрез Клухорский перевал в Главном Кавказском хребте проходила караванная тропа. ХХ век обозначился дорогой для авто, соединившей Черкесск и Сухум. Предложенный маршрут отличают все прелести горной дороги: крутые повороты, реки и густые леса.

Последний маршрут пролегает в Хабаровском крае: Лидога — Ванино. Дорога здесь больше похожа на направление, однако неудобства компенсируются единением с дикой природой. Кульминация путешествия — спуск к Тихому океану.

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