Российские пенсионеры стали чаще летать

Пенсионеры стали чаще летать. К такому выводу приводят данные Biletix: так, в 2018 году граждане в возрасте 60+ в 2,3 раза чаще покупали авиабилеты, чем это было в 2015 году.
Наибольшим спросом пользуются рейсы в Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапу и Санкт-Петербург. Из заграничных направлений предпочтения отдаются Тель-Авиву, Тивату, Бургасу, Тбилиси и Стамбулу. Эти данные отражают ситуацию, сложившуюся в первом полугодии.
Также стоит отметить, что россияне старшего возраста предпочитают узнавать свою страну (71%), если же посмотреть на все продажи, то лишь 61% россиян выбирает родину как место проведения отдыха. Кроме того, пенсионерам билеты обходятся дешевле (9 691 рублей в обе стороны по России, 15 908 — за границу), чем гражданам других возрастов (10 265 рублей и 17 976 соответственно). Дело в тарифах, которые выбирают люди старшего возраста: безбагажные и лоу-кост.
Интересен и следующий факт: больше всего пенсионеров летает из Калининградской, Омской и Пермской областей.
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