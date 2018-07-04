Почему отели ведущих курортов мира отказываются заселять россиян

Российских путешественников не заселяют в отели из-за долгов туроператора "Натали Турс" перед зарубежными партнерами. Так происходит на курортах Кубы, Турции, Греции, Испании, Италии и на Мальдивах.

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По информации СМИ, туроператор задолжал несколько десятков миллионов долларов. Именно по этой причине отели, которые сотрудничают с "Натали Турс", стали требовать с отдыхающих оплатить проживание еще раз. Стоит отметить, что трудности россиян на этом не заканчиваются: им не предоставляют трансфер до места временного проживания.

Ранее туроператор предупредил, что с начала июля отменит ряд чартерных рейсов, по словам президента компании Владимира Воробьева, из-за низкой рентабельности. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что эта мера коснется полетов в Катанию, Анталию, Неаполь, Ираклион, Барселону и Римини.

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