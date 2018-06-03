Большинство россиян решили встретить День России на родине

Большинство жителей России останутся на родине в ближайшие праздники. К такому мнению пришли эксперты, проанализировав брони на 10-12 июня.

Самыми популярными местами будут курорты Крыма и Краснодарского края. На ялтинские, севастопольские, а также анапские пляжи отправятся те, кто предпочитает солнечные ванны и шум прибоя.

Также многие россияне решили отправиться на три выходных дня в Приневскую столицу. Петербург привлекает туристов, предпочитающих музеи и дворцы, и тех, кто не скучает на экскурсиях.

Кроме того, в первой десятке городов, где жители страны хотят встретить День России, тверской Осташков, крымские Алушта и Судак, краснодарский Геленджик и карельский Лахденпохья.

Напомним, 12 июня — День России. Праздник связан с принятием в 1990 году Декларации о госсуверенитете. Этот документ лег в основу Конституции РФ.