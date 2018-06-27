Президент Владимир Путин рассказал, что обязательно посмотрит матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу.
При этом глава государства подчеркнул. что не уверен, будет ли он это делать непосредственно на стадионе.
По его словам, которые приводит РИА Новости, «я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю».
Напомним, до этого Путин 14 июня посетил матч Россия - Саудовская Аравия и остался доволен игрой российских футболистов.
Стоит добавить, что сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В группе А команда Станислава Черчесова заняла второе место после сборной Уругвая.
Ранее "Правда.Ру" писала, 19 июня cборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2018 победила Египет со счётом 3:1.
В данном случае россиянам помог первый автогол от египтян, позже отличились Денис Черышев и Артём Дзюба.
Египетская команда ответила голом, который забил Мохаммед Салах. Благодаря этой победе Россия впервые в истории почти вышла из группы на чемпионате мира.
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