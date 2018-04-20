Крымскому арбитру предложили порвать паспорт и отречься от России

Футбольная федерация Украины предложила арбитру международной категории Анатолию Жабченко прилюдно отказаться от российского гражданства. Об этом рассказал сам арбитр, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Facebook

Жабченко родился и проживает в Крыму. Он судил матчи чемпионата Украины с 2010 года.

"Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма и даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжится", — рассказал 39-летний арбитр.

Сложности в работе на Украине Жабченко стал испытывать с 2014 года. По его словам, именно в этом году страна для него "закончилась".

В 2017 ФФУ в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Жабченко. При этом в июле того же года Жабченко как арбитр категории FIFA отработал в Европе матчи квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены законодательно приравнять граждан Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик к террористам.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины, после рассмотрения Европарламентом вопроса введения безвизового режима в страны ЕС для граждан Украины. жители Крыма, ДНР и ЛНР смогут им воспользоваться только при наличии украинского паспорта.

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